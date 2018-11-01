В России заявили об упадке американской оборонки

Американские авианосцы стали реже появляться в Мировом океане из-за проблем в оборонном комплексе США, в частности с кораблестроительными фирмами, пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Ситуация с авианосцами схожа с положением дел в ВВС США, где 60 процентов авиапарка требует срочного ремонта. При этом новые самолеты F-35 тоже постоянно ломаются, вызывая скепсис у потенциальных заказчиков», — считает автор.

Одной из причин «системного сбоя в работе ВПК США» эксперт видит «коррупционную составляющую и передачу производства сторонним организациям, часто находящимся за пределами США». «По моему мнению, скоро авианосцы уйдут в прошлое», — пишет он.

Причины этого Леонков рассматривает на примере американских авианосцев. Эксперт видит три фактора невостребованности в будущем авианесущих кораблей. Во-первых, «постоянно растет стоимость эксплуатации устаревающих авианосцев, которые теряют уровень своей боеспособности и боеготовности от ремонта к ремонту». Во-вторых, уровень боеспособности новой техники повышается, по сравнению с затратами на производство, незначительно. И, в-третьих, наблюдаются проблемы с истребителями.

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«Можно ли ситуацию с авианосцами назвать началом системного кризиса военно-промышленного комплекса США? Если добавить информацию о том, что США отстают также в разработке комплексов РЭБ, новых МБР и технологии управляемого гиперзвука, то признаки упадка ВПК проступают достаточно явно», — заключает автор.

30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», затонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца, оставив пробоину размером 4 на 5 метров.

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