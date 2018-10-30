Место затопления ПД-50 попало на видео

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Место затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

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Инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.

В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.

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