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Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
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«Адмирал Кузнецов» не пострадал из-за аварии плавучего дока

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений при инциденте с плавучим доком 82-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом агентству ТАСС рассказал представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

«По предварительным данным, "Адмирал Кузнецов" не поврежден, его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод. Более точная информация появится, когда его доставят», — уточнил он. Гладышев добавил, что причиной затопления плавучего дока стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.

Крупнейший в мире плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске полностью затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». По информации местных СМИ, на авианосец упал один из башенных кранов. Пострадали четыре человека.

Единственный российский авианосец встал на ремонт до 2021 года, он должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. По оценке специалистов, для замены оборудования придется «разворотить» практически половину корабля.

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Предыстория: Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
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