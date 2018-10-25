Россия из «железного корыта» сделала авианосец

Паротурбинные агрегаты широко применяются в современном кораблестроении, поскольку «практически незаменимы там, где требуются большие мощности энергетической установки», в связи с чем единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» нельзя считать морально устаревшим. Об этом заявил РБК президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«К тому же авианосец — это прежде всего носитель оружия. И поскольку он обладает современным авиакрылом, он способен достичь цели и "плюнуть" так, что мало никому не покажется. Так что я не разделяю позиции, будто он будет бледно выглядеть на фоне наших основных конкурентов», — сказал глава компании.

По его словам, северодвинский «Севмаш» (входит в ОСК) располагает мощностями и специалистами, способными строить авианосцы. «Он просто взял изготовленное на Украине железное корыто, на полкорпуса залитое маслом, и сделал из него авианосец Vikramaditya для индийского флота», — отметил Рахманов. Президент корпорации добавил, что ОСК прорабатывает возможности строительства авианосцев нового поколения с водоизмещением большим, чем у «Адмирала Кузнецова».

Согласно оценкам, приведенным Рахмановым, в области «военного кораблестроения, где объемы построенного измеряются контрактами в деньгах, ОСК занимает четвертое или пятое место в мире», уступая «в основном американским компаниям — Bath Iron Works​ и структурам General Dynamics, а также, возможно, французской DCNS».

В сентябре военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал «Адмирала Кузнецова» прототипом будущего универсального авиационного корабля, который должен предусматривать «правильный баланс между возимым авиакрылом (с боезапасом и запасом авиатоплива), средствами ПВО и средствами огневой поддержки».

В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца.

В феврале американский журнал The National Interest включил «Адмирала Кузнецова» в пятерку худших в мировой истории авианосцев, когда-либо спущенных на воду.

В настоящее время российский авианосец находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» после модернизации на «Севмаше» передан Индии, где получил название Vikramaditya. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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