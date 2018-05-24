«Адмирала Кузнецова» обозвали «плавучей кучей мусора»

Task & Purpose опубликовало заметку, в заголовке которой «Адмирал Кузнецов», единственный российский авианосец, назван «плавучей кучей мусора».

Публикация американского издания основана на перепечатке материала американского выпуска Business Insider, вдохновленного рейтингом The National Interest, в котором российский корабль попал в пятерку худших в мире авианосцев. Заметка Task & Purpose в целом повторяет выводы оригинального источника. Главной неудачей «Адмирала Кузнецова» называется «ненадежная и проблемная силовая установка».

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В марте 2018 года в рейтинге, составленном американским журналом The National Interest, «Адмирал Кузнецов» возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и оказался единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении.

Издание полагает, что причиной неудач «Адмирала Кузнецова» является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем те, на которые готова пойти Россия в настоящее время».

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в «Викрамадитья» — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название «Ляонин». У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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