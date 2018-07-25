Наука и техника
 
Последние новости
Киев затопило
За увольнение будущих пенсионеров введут уголовную ответственность
Львица отвлекла стаю гиеновидных собак на себя и спасла детеныша
Назван лучший гол чемпионата мира в России
Москвичи напали на змею с камнем  
Названа самая дорогая женщина в Instagram
Реклама на ТВ станет длиннее
Риелторы рассказали о тайных сделках с ультрадорогим жильем в Москве  
В Забайкалье началась массовая голодовка шахтеров
Новости партнеров

«Адмирала Кузнецова» разворотят

Перейти в «Мою Ленту»

Для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил ТАСС генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев.

«Работы на энергоустановке корабля очень непростые, так как они связаны с демонтажем, выгрузкой и погрузкой крупногабаритного, тяжелого и сложного оборудования, построением технологических схем работы на корабле», — сказал топ-менеджер.

По словам Маричева, «разворотить» придется «по науке». «Работа будет производиться на плаву. Для выгрузки старого оборудования потребуется установить на взлетной палубе кран достаточно большой грузоподъемности — это дополнительная нагрузка на корпусные конструкции, в которых будут сделаны технологические вырезы», — сказал гендиректор «Звездочки».

Маричев отметил, что основные работы придутся на главную энергетическую установку, в частности, линии вала, котлы, главные турбозубчатые агрегаты и турбогенераторные установки, а также ремонт основных общекорабельных систем, трубопроводов и арматуры.

В июле в сети появились снимки выгруженного парового котла КВГ-4 «Адмирала Кузнецова», который в настоящее время обслуживается мурманским филиалом судоремонтного центра «Звездочка».

Сейчас единственный российский авианосец находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня»
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»

«Отчетливо видна рука чекистов»

Кто на самом деле убивал Ленина
18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

17:50Сегодня

Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

Наука и техника00:0711 июля

Ампутируй это

Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
16:18Сегодня

Найдена причина небывалой жары по всей Земле

14:39Сегодня

Назван способ предотвратить потерю зрения

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
13:31Сегодня

Создан пожирающий информацию квантовый демон

11:10Сегодня

Объяснено загадочное явление над Антарктидой

04:02Сегодня

Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»

Россия
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
Осужденный за взятку экс-губернатор стал библиотекарем
Тюремщиков уличили в нарушении права на общение осужденных россиянок с детьми
Выбежавший на поле активист Pussy Riot заплатит за полицейскую форму
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки
В Италии арестовали бывшего российского сенатора
Пилот сбитого сирийского истребителя отказался сдаваться израильтянам и погиб
США пожаловались на сотни беспризорных детей
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Детская писательница назвала боксера Усика трусом и «ватаном»
Украинцам предложили плюшевого Гитлера
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Минспорта и Корпорация МСП поддержат МСБ в области физкультуры и спорта
Бензину предрекли умеренное подорожание
Google выдержал удар Европы
Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Опубликовано содержание писем Чикатило
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Сотрудник ярославской колонии арестован за пытки заключенного
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
«Адмирала Кузнецова» разворотят
Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали
Найдена причина небывалой жары по всей Земле
Назван способ предотвратить потерю зрения
Все материалы
Спорт
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Объявлена сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков
Назван лучший гол чемпионата мира в России
Определилось будущее Черчесова в сборной России
Неймар пробился в финал турнира по покеру
Марадона дал бессвязное интервью за рулем
Американец поведал о страхе перед боем с Емельяненко
Все материалы
Культура
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Бойкот «Нашествия» из-за военных вызвал скандал в сети
Шнуров призвал всех чаще разводиться и описал прелести холостяцкой жизни
Монеточка отказалась от «Нашествия» вслед за «Пошлой Молли»
Названы время и место похорон актера Александра Исакова
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Сексуальный подтекст в рекламе спрея от боли в горле разъярил женщин
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Телеканалу пришлось срочно выводить из эфира увлекшуюся критикой Трампа гостью
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Умер самый известный продавец 2014 года
Названа самая дорогая женщина в Instagram
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Определены шансы простых людей заработать на жилье знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Тысячи туристов пострадали из-за отмены рейсов в Европе
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Чиновница три года спала на рабочем месте
Королевский гвардеец сбил наглую туристку с ног и попал на видео
Девочка съела немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами
Гигантская рыба проглотила пойманную рыбаками акулу
Все материалы
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
В России начались продажи обновленных Logan и Sandero
Honda Civic обзавелась девятиступенчатым «автоматом»
Умер Серджио Маркионне
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы