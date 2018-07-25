Наука и техника
 
Последние новости
Худые и полные девушки поспорили о трудностях жизни
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках
Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну
США задумали снова расширить санкции против России
Один твит Трампа обвалил рубль
Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»
Убит тележурналист Денис Суворов
Новости партнеров

В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня»

Перейти в «Мою Ленту»

Максимальная дальность действия ГСН (головки самонаведения) ядерного подводного беспилотника «Посейдон» не превышает 15 километров, пишет в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Эксперт заметил, что неуязвимость «Посейдона» для существующих противолодочных сил и средств обеспечивается большой глубиной погружения и высокой скоростью хода. «Если это так, то для борьбы с надводными кораблями торпеда совершенно непригодна. Нахождение на глубине не позволит довести до нее сигналы боевого управления, а большая скорость резко ограничит энергетическую дальность обнаружения целей ГСН», — полагает Сивков.

Эксперт отмечает, что даже в самых совершенных иностранных торпедах при относительно малой скорости хода в 25-30 узлов ГСН видит цель на расстоянии не более 2,5-3 километра. «Так что 10-15 километров — "красная оценка" дальности действия ее ГСН», — полагает Сивков.

По его мнению, использование «Посейдона» против надводных целей нельзя считать целесообразным. «Единственно разумным предназначением этого оружия может быть нанесение ударов по прибрежным районам противника ядерными боеприпасами особо крупного калибра», — пишет эксперт.

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Торпеды новой волны
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0324 июля

Русский полет

Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
19:1424 июля

В НАТО из-за России взялись за дороги

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

20:1124 июля

Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях

Наука и техника00:0711 июля

Ампутируй это

Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
16:4024 июля

Израиль впервые применил «Пращу Давида»

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

17:3324 июля

Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
13:4524 июля

Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

15:4524 июля

Объяснено появление загадочного объекта у галактики Андромеды

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер
Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа
Родственница Скрипалей подалась в депутаты
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духах с «Новичком»
На вечеринке Трампа «сделано в Америке» гости ели китайскими ложками
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Трамп предрек новое российское вмешательство
Израиль сбил самолет «Сухого»
В США задумали вернуть запрет на аборты
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Основатель Femen покончила с собой
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
В НАТО из-за России взялись за дороги
Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Дальний удар на последней минуте даровал клубу победу
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории
ФИФА назвала лучших футболистов года
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
Александр УсикПорхал и жалил
Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Супергероя в американском сериале впервые сыграет трансгендер
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Убит тележурналист Денис Суворов
Популярные игры превратили в «прачечную» для отмывания ворованных денег
Британцы разглядели дохлого льва на банке сиропа и пришли в ужас
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный оттенок лета
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы