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17:42, 3 июля 2026Силовые структуры

Перед смертью 12-летняя Милана попала на видео

Правоохранители установили путь 12-летней школьницы из Ленобласти перед смертью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Правоохранители установили путь 12-летней школьницы из Ленобласти перед тем, как ее лишили жизни. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девочка вышла из СНТ, где жила, и отправилась на знакомую поляну в лесу за грибами. На одном из участков маршрута она попала в камеру — на записи видно, как она идет в желтом дождевике. Дальнейшая судьба девочки неизвестна.

В полицию родители обратились после того, как девочка перестала выходить на связь. Вскоре школьницу нашли без признаков жизни на опушке леса в километре от жилых построек. На теле ребенка обнаружены ранения. Также, по предварительным данным, девочку могли изнасиловать.

Ранее сообщалось, что в Тульской области краснодипломник устроил резню в доме отца.

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