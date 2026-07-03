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17:14, 3 июля 2026Силовые структуры

Ушедшую за грибами 12-летнюю Милану перед расправой могли изнасиловать

Убитую 12-летнюю школьницу из Ленобласти могли изнасиловать перед убийством
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Ушедшую за грибами 12-летнюю Милану из Ленобласти перед расправой могли изнасиловать. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, на теле девочки есть признаки сексуального насилия.

12-летняя школьница пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни — на теле ребенка обнаружены ранения. Оперативники по камерам видеонаблюдения узнали, что девочка вышла из леса. Были начаты поиски преступника — первым подозреваемым оказался мужчина, которого заметили во время общения с детьми. Он подходил к несовершеннолетним, пытался с ними познакомиться и делал им комплименты.

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