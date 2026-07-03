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Силовые структуры
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16:50, 3 июля 2026Силовые структуры

Появился подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами российской школьницей

В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В деле о расправе над 12-летней девочкой в Ленобласти появился первый подозреваемый. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина не живет в садоводстве, откуда была девочка, но ранее его видели там — он подходил к детям, пытался с ними познакомиться и делал им комплименты.

12-летняя школьница пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни — на теле ребенка обнаружены ранения. Оперативники по камерам видеонаблюдения узнали, что девочка вышла из леса. Были начаты поиски преступника.

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