Появился подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами российской школьницей

В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти появился первый подозреваемый

В деле о расправе над 12-летней девочкой в Ленобласти появился первый подозреваемый. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина не живет в садоводстве, откуда была девочка, но ранее его видели там — он подходил к детям, пытался с ними познакомиться и делал им комплименты.

12-летняя школьница пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни — на теле ребенка обнаружены ранения. Оперативники по камерам видеонаблюдения узнали, что девочка вышла из леса. Были начаты поиски преступника.