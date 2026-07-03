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17:35, 3 июля 2026Моя страна

Российскую туристку спасли из ловушки в каньоне реки Куапсе

Россиянку спасли из каньона реки Куапсе в Краснодарском крае
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал ЧП Сочи

Российская туристка оказалась в ловушке в каньоне реки Куапсе в районе Мамедова ущелья в Краснодарском крае и была спасена. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

39-летняя жительница Кемерово не смогла выбраться самостоятельно из-за бурелома, леса и реки. Спасателям удалось добраться до туристки и вывести к безопасному месту. Помощь медиков женщине не понадобилась.

Ранее россиянин спас японскую туристку на самой высокой горе мира — Эвересте. Иностранка упала в ледяную расщелину в километре от монастыря Тенгбоче и не смогла выбраться.

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