Автовладельцам дали совет по поводу ситуации с топливом

Депутат Москвичев призвал автомобилистов потерпеть на фоне ситуации с топливом

Автовладельцам следует проявить терпение на фоне ситуации с топливом. Таким советом в разговоре с «Подъемом» поделился глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

Он заверил, что лично проверил заправки двух регионов — топливо там есть. Кроме того, Москвичев не слышал о штрафах водителям, которые стоят в очереди на АЗС. «Не приходят такие жалобы. Такой проблемы не вижу. Я считаю, что всем надо просто потерпеть — и все будет нормально. На заправках все есть. Я вчера специально проехал по двум областям — есть очереди, надо постоять, но топливо есть и дизельное, и бензин», — сообщил он.

Ранее независимый автоэксперт Владимир Сажин заявил, что разрешенный для отпуска бензин в России подойдет небольшому количеству автомобилей. «Что касается "Евро-2" и "Евро-3" — такой бензин подходит транспортным средствам, выпускавшимся еще в Советском Союзе. Прежде всего это армейские автомобили, сельскохозяйственная техника и старые модели пассажирских автобусов», — рассказал он. Для других машин подобное топливо небезопасно.

С ним не согласился вице-председатель Союза автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов. Он считает, что «Евро-2» автомобилю не навредит, однако будет способствовать выхлопу большего количества вредных веществ.