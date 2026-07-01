Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:30, 1 июля 2026Авто

Оценены последствия снижения стандартов топлива до «Евро-2» в России

Автоэксперт Пахомов: Снижение стандартов топлива до «Евро-2» не испортит двигатели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Снижение стандартов для бензина и дизтоплива до «Евро-2» не принесет особого вреда автомобилям, сообщил НСН вице-председатель Союза автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.

Вреда от такого бензина точно не будет для старых двигателей, предназначенных для «Евро-2». Однако и у современных двигателей, по мнению эксперта, не будет никаких серьезных последствий. Реакция на топливо более низкого качества зависит не от года выпуска транспортного средства, а от конкретных характеристик, добавил специалист.

«Вряд ли цилиндропоршневая группа от чего-то пострадает. Может пострадать система снижения токсичности. Через какое-то длительное время на поверхности датчиков катализатора все, что находится при высокой температуре в выхлопной системе, покроется слоем неорганики и изолирует работу этой системы, нарушит систему снижения токсичности. Это максимум, что может произойти с современным двигателем», — заявил Пахомов.

Эксперт также объяснил, что топливо любого экологического класса должно соответствовать двигателю по октановому числу и должно быть не ниже указанного в инструкции по эксплуатации автомобиля или написанного на обратной стороне лючка бензобака. «Несоответствие октанового числа убивает двигатель в первую очередь, а не экологический класс», — рассказал эксперт.

Однако понижение стандартов топлива может навредить экологии. Если в автомобиль с системой снижения токсичности «Евро-5» налить топливо «Евро-2», эта система не справится с тем количеством загрязняющих веществ, которые находятся в топливе.

Ранее стало известно, что правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива стандартов «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2». Также будет разрешен импорт бензина с соответствующими характеристиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok