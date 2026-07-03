Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ выросло

На подлете к Москве сбили 18 украинских беспилотников

На подлете к Москве с утра 3 июля сбили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из публикаций в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Первое сообщение о сбитом БПЛА появилось в 2:24 по московскому времени, а последнее — 17:37. Градоначальник, сообщивший до этого о 16 уничтоженных за день дронах, тогда написал, что на подлете к столице сбиты еще два беспилотника.

Мэр также отмечал, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.