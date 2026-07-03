Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 3 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

МО РФ: Средства ПВО в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь со 2 на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявление с таким содержанием после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило Министерство обороны (МО) России.

Как сообщили в МО, атаке подверглись 11 российских регионов, среди которых Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Кроме того, БПЛА были сбиты и над акваториями Черного и Азовского морей. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле после атаки ВСУ в сообщении Минобороны не говорится.

Днем ранее, в ночь с 1 на 2 июля, над Россией сбили более 300 дронов ВСУ. Под удар попали 19 регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    В России рассказали о положении последнего форпоста ВСУ у Славянска

    Раскрыта сенсационная идея главы Пентагона по войскам в Европе

    Марочко высказался о решении ключевой проблемы ДНР

    Трамп обрушился с критикой на НАТО

    Банк России предостерегли от повышения ключевой ставки

    МАГАТЭ назвало возможное местонахождение иранского обогащенного урана

    Россиянам напомнили о налоговом вычете за спортивных родителей-пенсионеров

    Врач привела пример идеального завтрака

    Названа причина решения Украины перенести производство беспилотников в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok