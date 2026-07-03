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Забота о себе
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17:32, 3 июля 2026Забота о себе

Выдавливание прыщей оказалось смертельно опасно

Невролог Евдокимов: Выдавливание прыщей под носом может вызвать менингит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Выдавливание прыщей в области носа может оказаться смертельно опасным, предупредил невролог Александр Евдокимов. О специфическом вреде такой привычки он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Врач объяснил, что выдавливание прыщей на носу, под ним и на верхней губе может спровоцировать распространение инфекции в мозг и вызвать серьезные осложнения. «Если [организм] ослаблен по тем или иным причинам, на стрессах, на нервах, то есть иммунитет снижен, то там инфекция может спокойно залететь в сам мозг и вызвать менингит, энцефалит», — объяснил Евдокимов.

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При этом врач уточнил, что здоровому человеку в подавляющем большинстве случаев не грозят опасные осложнения, даже если в организм попадет инфекция.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог Елена Москаева предупредила, что автомобильный кондиционер может таить в себе неожиданную опасность. По ее словам, там могут накапливаться вещества, способные вызывать аллергию.

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