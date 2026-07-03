Выдавливание прыщей оказалось смертельно опасно

Невролог Евдокимов: Выдавливание прыщей под носом может вызвать менингит

Выдавливание прыщей в области носа может оказаться смертельно опасным, предупредил невролог Александр Евдокимов. О специфическом вреде такой привычки он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Врач объяснил, что выдавливание прыщей на носу, под ним и на верхней губе может спровоцировать распространение инфекции в мозг и вызвать серьезные осложнения. «Если [организм] ослаблен по тем или иным причинам, на стрессах, на нервах, то есть иммунитет снижен, то там инфекция может спокойно залететь в сам мозг и вызвать менингит, энцефалит», — объяснил Евдокимов.

При этом врач уточнил, что здоровому человеку в подавляющем большинстве случаев не грозят опасные осложнения, даже если в организм попадет инфекция.

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