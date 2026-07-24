В России отреагировали на внесение вузов страны в список угроз безопасности США

Депутат Новиков: Внесение Пентагоном российских вузов в черный список ничего не изменит

Россия давно исходит из того, что санкции Запада являются реальностью, поэтому решение Пентагона внести российские вузы и научно-исследовательские институты в черный список не изменит ситуацию в худшую сторону, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Министерство войны Соединенных Штатов внесло 32 отечественных вуза и научно-исследовательских института в черный список, обозначив их как учреждения, подрывающие национальную безопасность страны.

«Вся система государственных институтов, вся система нашей промышленности, экономики, финансов, образования, науки уже давно исходит из того, что западные санкции, американские в том числе, являются реальностью. Поэтому стратегии нашего развития, программы нашей деятельности, программы научных исследований, образовательной работы не исходят из того, что решающую роль в их судьбе будут играть партнерские отношения с соответствующими структурами Соединенных Штатов Америки», — сказал Новиков.

Я не считаю, что с принятием такого решения ситуация для нас кардинально меняется, тем более она меняется в худшую сторону Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий подчеркнул, что этот путь выбрала не Россия, а страны НАТО, которые вводили санкции.

«Не мы выбирали этот путь, этот путь выбирали страны НАТО, когда объявляли санкции в отношении нашей страны. Но на уровне экспертных оценок не раз звучало, что у этого явления есть и отрицательные стороны, есть и положительные, поскольку, имея большие финансовые, разведывательные и другие возможности, соответствующие ведомства и структуры США выигрывали от подобного сотрудничества гораздо больше, чем мы. Через это псевдосотрудничество организовывалась утечка умов из России, и принимались другие меры, которые не укрепляли наши возможности», — добавил Новиков.

Между тем в феврале 2026 года Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в своем докладе. Целью сдерживания тогда он обозначал Китай. Глава ведомства Пит Хегсет определил сдерживание Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе как приоритетную задачу.