Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»

Планирующий с гиперзвуковой скоростью маневрирующий боевой блок «Авангард» способны перехватить лазеры космического базирования, пишет в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Военный эксперт отмечает, что существующие системы ПРО способны перехватить неманеврирующие гиперзвуковые ракеты, летящие по прогнозируемым баллистическим траекториям, однако бессильны перед маневрирующим оружием.

«При стрельбе по маневрирующей цели противоракете придется "выбирать" отклонения, измеряемые километрами, что сегодня недостижимо. Остается поражение таких блоков оружием на новых физических принципах, например лазерным. В космосе это имеет перспективу», — пишет Сивков.

Эксперт отмечает, что «пока нет таких лазеров» и «других видов оружия на новых физических принципах», в результате чего «американская ПРО даже в очень отдаленном будущем не сможет противостоять "Авангарду"».

Сивков полагает, что «Россия имеет самые совершенные образцы вооружения в мире», однако для «организации серийного производства такого оружия нужна модернизация ОПК, но не под выпуск телевизоров, мобильников и прочей высокотехнологичной гражданской продукции».

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В марте 2018-го глава Стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен предложил сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».

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