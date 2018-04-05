«Батоны» с «Калибрами» из России признали неэффективными против авианосцев США

Доктор военных наук, заместитель по информационной политике президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков полагает, что модернизация вооружений на российских подлодках проекта 949А «Антей» не приведет к значительному увеличению возможностей по разгрому авианосных сил противника. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

По мнению Сивкова, «модернизация дала существенный прирост соответствия современным условиям боевого применения» главным образом «за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза». «Однако при этом прирост эффективности главной задачи "Антея" — разгром авианосных сил противника — оказался сравнительно скромным, непропорциональным увеличению числа ПКР (противокорабельных ракет — прим. «Ленты.ру»)», — отметил эксперт.

Столь небольшой прирост связан с тем, что ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати), которая по этим показателям практически сравнялась с новейшими модификациями ракет малой дальности «Гарпун» и Х-35 с их максимальной дистанцией стрельбы 260–280 километров, считает Сивков.

«Очевидно, что для борьбы с авианосными соединениями это недопустимо мало. Кроме этого, существенно меньшая боевая часть "Оникса" требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца, что заметно снижает боевую эффективность модернизированного "Антея"», — заключает он.

С другой стороны, отмечает эксперт, «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».

Согласно заявленным планам Минобороны, российские атомные подлодки проекта 949А будут модернизированы до 949АМ с заменой основного ракетного комплекса «Гранит» на «Оникс» и «Калибр». Из-за специфической формы подлодки проекта 949А (их корпуса по бортам имели ангары для 12 ракет «Гранит») получили неформальное название «Батон».

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В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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