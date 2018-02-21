В России предложили создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов

Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков призвал человечество всерьез готовиться к отражению атаки из космоса. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

Сивков полагает, что землянам необходимо приступить к созданию противоастероидного оружия. По его мнению, падение на планету крупного астероида несет угрозу существованию человечества: «Перед опасностью исчезновения человека как биологического вида все наши геополитические, тем более мелкие противоречия выглядят дракой детей за игрушку в песочнице».

Уничтожать астероиды эксперт предлагает, направляя на них ракеты с самонаводящейся термоядерной боеголовкой. Доктор военных наук полагает, что ликвидировать опасное небесное тело можно на расстоянии не менее 240 тысяч километров от Земли, а мощность боеголовки должна составлять 100-200 мегатонн.

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«Таким образом, можно констатировать, что создание противоастероидной ракеты — технически осуществимая вещь уже сегодня, никаких принципиальных сложностей здесь не просматривается», — считает капитан первого ранга.

Для своевременного обнаружения опасных астероидов Сивков предлагает создать «систему регулярного всенаправленного контроля околоземного пространства». Управление такой системой нужно доверить «ученому совету», в нем не должны участвовать бизнесмены, политики, военные и «представители любых транснациональных структур», которые «выдвигают людоедские теории о целесообразном сокращении численности людей», считает он.

Сивков полагает, что «все эти требования выполнимы», а стоимость противоспутникового оружия «велика, но не настолько, чтобы совместными усилиями ее не сделать».

«Грубые оценки показывают, что на это потребуется всего лишь 25-30 процентов нынешнего американского военного бюджета. Сумма подъемная для мирового сообщества, тем более что выделять деньги потребуется не единовременно, а в течение семи-девяти лет», — заключает эксперт.

Военный бюджет США на 2018 финансовый год, утвержденный президентом страны Дональдом Трампом, составляет 700 миллиардов долларов, таким образом реализация инициативы Сивкова потребует привлечения 175-210 миллиардов долларов.

В ноябре 2017 года Сивков предложил России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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