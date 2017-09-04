Армагеддон наступает

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Изображение: NASA Goddard Space Flight Center Follow / Flickr

Данные миссии Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) позволили международному коллективу астрофизиков определить, когда на Землю придет Армагеддон. Вероятно, что через 1,3 миллиона лет на планету обрушится поток комет и астероидов. Причина возможной катастрофы — проникновение в гравитационные пределы Солнечной системы звезды Gliese 710. В исследовании ученых разбиралась «Лента.ру».

Спутник Gaia Европейского космического агенства запущен в космос 19 декабря 2013 года на российской ракете-носителе «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Обсерватория заработала через полгода, главная ее задача — составление в оптическом режиме трехмерной карты, показывающей расположение и перемещения звезд Млечного Пути. Спутник готовили 13 лет, полученные им данные не могут не впечатлять.

Первый каталог миссии Gaia, выпущенный в сентябре 2016 года, представил данные о положении и яркости более миллиарда звезд Галактики, а также информацию о перемещениях более двух миллионов светил. Используя этот каталог, ученые приступили к систематическому поиску звезд, которые подлетят близко к Солнцу. Последнее исследование учитывает 300 тысяч светил, чье положение удалось отследить на пять миллионов лет в прошлое и будущее.

Всего было обнаружено 97 звезд, которые окажутся на удалении не более одного миллиона астрономических единиц от Солнца. Среди них 16 светил приблизятся на расстояние менее 400 тысяч астрономических единиц от Солнца, и ближе всех — Gliese 710.

Оранжевый карлик Gliese 710 в 1,7 раза легче, в 3,3 раза меньше и в 33 раза тусклее Солнца. Сегодня Gliese 710 находится примерно в четырех миллионах астрономических единиц от Солнца и не представляет опасности для Земли. Но через 1,3 миллиона лет Gliese 710 окажется в пределах облака Оорта на расстоянии 16 тысяч астрономических единиц от Солнца (всего в 400 раз дальше орбиты Нептуна).

Облако Оорта — это наиболее удаленная область Солнечной системы, расположенная на расстоянии от двух тысяч до двухсот тысяч астрономических единиц от Солнца. Как указывают теоретические расчеты, Gliese 710 неизбежно вызовет гравитационные возмущения в этой области. Облако Оорта служит источником долгопериодических комет и, по всей видимости, определяет гравитационные пределы Солнечной системы — границы сферы Хилла.

Часть комет, в том числе достигающие в диаметре десятков километров, устремятся вглубь Солнечной системы. Если Земля столкнется хотя бы с одним из таких небесных тел, катастрофы не избежать. Именно с таким Армагеддоном, падением на планету астероида или кометы, часто связывают вымирание динозавров. Специалисты при помощи спутника Gaia планируют отследить движение звезд на несколько десятков миллионов лет назад, что позволит определить вероятного кандидата на звезду, которая могла вызвать кометный или астероидный удар 66 миллионов лет назад, когда произошло мел-палеогеновое вымирание.

Оценки, проведенные в 2016 году (также с использование данных Gaia), указывают, что прохождение Gliese 710 мимо Солнца спровоцирует проникновение внутрь орбиты Земли порядка десяти долгопериодических комет в год в течение трех-четырех миллионов лет. Маловероятно, что за такой огромный в масштабах человечества промежуток времени все десять миллионов комет, пересекая орбиту Земли, не столкнутся с планетой.

На самом деле характер возмущения небесных тел в облаке Оорта зависит не только от расстояния между Солнцем и приближающейся к нему звездой, но и от ее массы. Еще в 1997 году астрономы подсчитали, что тройная звезда Алголь, которая почти в шесть раз тяжелее Солнца, примерно 7,3 миллиона лет назад оказалась на расстоянии 620 тысяч астрономических единиц. Этого было недостаточно, чтобы возмутить кометы в облаке Оорта. Но если бы Алголь прошел мимо Солнца на расстоянии в два-три раза меньшем, это привело бы к катастрофическим для Земли последствиям.

Наверняка в ближайшие 1,3 миллиона лет человечество успеет столкнуться с более серьезной космической угрозой, чем приближение Gliese 710. Сегодня мы знаем, как защитить себя от кометно-астероидной опасности, но для профилактики угроз фактически ничего не делаем. Астероидная миссия НАСА ARM (Asteroid Retrieval and Utilization), предусматривающая транспортировку на окололунную орбиту фрагмента астероида, находится под вопросом. Теоретические концепции предполагают в конечном итоге изменение траектории или разрушение небесного тела, направляющегося к Земле. Для этого предлагается использовать, в частности, лазерные или ионные пушки, роботов, пилотируемые миссии, другой астероид и ракетный удар.

В частности, программа DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and exploRation), над которой работает астрофизик Филип Любин из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), предполагает на потенциально опасные объекты воздействовать излучением массива лазеров, в результате чего меняется траектория полета небесного тела и его столкновения с Землей не происходит. Для этого используется механизм лазерной абляции — вещество удаляется с поверхности тела испарением или сублимацией за счет разогрева, истекающая материя создает реактивную тягу, которая и меняет траекторию.

Ежегодно НАСА обнаруживает около 1,5 тысячи околоземных объектов. В настоящее время агентство концентрирует свои усилия на поиске более мелких астероидов диаметром менее 90 метров, оптимистично полагая, что уже удалось обнаружить примерно 90 процентов небесных тел размером более 90 метров в поперечнике. Большинство новых околоземных объектов выявляется менее чем за 15 дней до их сближения с Землей, поэтому столкновение крупного астероида с планетой — лишь вопрос времени. Скорее всего, практическую задачу избавления от этой угрозы придется решать следующим поколениям землян. Однако уже сейчас разумно начать принимать какие-то меры для устранения астероидно-кометной опасности.

Андрей Борисов

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