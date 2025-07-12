Первый испытатель российской вакцины от коронавируса стал жертвой ДТП

Первый испытатель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Константин Захаров стал жертвой ДТП. Как сообщает портал 47.news, глава совета директоров исследовательской организации «Эскеллена» разбился под Приозерском в Ленинградской области.
По сведениям издания, трагедия произошла 11 июля на 16-м километре трассы «Саперное-Мельниково-Кузнечное» из-за лопнувшего колеса грузовика МАN. После этого водитель не справился с управлением и выехал на встречную полос, где столкнулся с Audi Q7. За рулем легкового автомобиля как раз и находился 45-летний Захаров.
«Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — уточнили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.