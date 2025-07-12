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12:37, 12 июля 2025Россия

Первый испытатель российской вакцины от коронавируса стал жертвой ДТП

Первый испытатель вакцины от коронавируса «Спутник V» Захаров стал жертвой ДТП
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый испытатель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Константин Захаров стал жертвой ДТП. Как сообщает портал 47.news, глава совета директоров исследовательской организации «Эскеллена» разбился под Приозерском в Ленинградской области.

По сведениям издания, трагедия произошла 11 июля на 16-м километре трассы «Саперное-Мельниково-Кузнечное» из-за лопнувшего колеса грузовика МАN. После этого водитель не справился с управлением и выехал на встречную полос, где столкнулся с Audi Q7. За рулем легкового автомобиля как раз и находился 45-летний Захаров.

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции», — уточнили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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