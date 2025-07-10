Смертельная авария произошла на трассе под Севастополем

Пять девушек стали жертвами аварии на трассе в Верхнесадовом под Севастополем

Смертельная авария произошла на трассе в Верхнесадовом под Севастополем — жертвами столкновения «ГАЗели» с легковым автомобилем стали пять девушек. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, четыре пассажирки в возрасте от 17 до 19 лет скончались на месте. У водителя легковушки, которая, предварительно, нарушила правила, сердце остановилось в машине скорой помощи.

В Госавтоинспекции отметили, что 18-летняя водитель, управляя автомобилем, не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter. Водителю последнего медицинскую помощь оказали на месте.