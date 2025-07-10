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17:24, 10 июля 2025Россия

Смертельная авария произошла на трассе под Севастополем

Пять девушек стали жертвами аварии на трассе в Верхнесадовом под Севастополем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Смертельная авария произошла на трассе в Верхнесадовом под Севастополем — жертвами столкновения «ГАЗели» с легковым автомобилем стали пять девушек. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, четыре пассажирки в возрасте от 17 до 19 лет скончались на месте. У водителя легковушки, которая, предварительно, нарушила правила, сердце остановилось в машине скорой помощи.

В Госавтоинспекции отметили, что 18-летняя водитель, управляя автомобилем, не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter. Водителю последнего медицинскую помощь оказали на месте.

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