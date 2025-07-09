Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск

Шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. Об этом сообщается на портале УМВД по Московской области.

По сообщению полиции, в аварии также есть жертвы — мужчине и еще одному ребенку врачи помочь не смогли. Отмечается, что ДТП произошло из-за столкновения легкового автомобиля BMW с микроавтобусом с детьми. По предварительной версии, виновником аварии является водитель BMW — он выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что полтора десятка человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Подмосковье. Авария произошла в районе села Старая Ситня.