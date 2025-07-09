Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 9 июля 2025Россия

Шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье

Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области

Шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. Об этом сообщается на портале УМВД по Московской области.

По сообщению полиции, в аварии также есть жертвы — мужчине и еще одному ребенку врачи помочь не смогли. Отмечается, что ДТП произошло из-за столкновения легкового автомобиля BMW с микроавтобусом с детьми. По предварительной версии, виновником аварии является водитель BMW — он выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что полтора десятка человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Подмосковье. Авария произошла в районе села Старая Ситня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство действиями Путина по Украине. Он пообещал устроить России «небольшой сюрприз»

    Оксана Самойлова прогулялась по Патриаршим прудам в оголяющем грудь топе

    В Госдуме высказались о войне Европы с Россией

    В России захотели повысить транспортный налог на некоторые автомобили

    В России пресекли картельный сговор при организации детского питания

    На Западе предложили необычное решение конфликта на Украине

    Двум странам предсказали спад из-за пошлин Трампа

    Супругов с пулевыми ранениями и зарезанных животных нашли в российском поселке

    Российские военные пообещали новый огневой мешок для ВСУ

    Сотовая вышка перекрыла движение по шоссе под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости