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14:34, 8 июля 2025Россия

Полтора десятка человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Подмосковье

В Московской области перевернулся микроавтобус, пострадали 15 человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Полтора десятка человек пострадали в ДТП в Московской области. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram.

ЧП произошло в районе села Старая Ситня около полудня. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Пострадали пассажиры микроавтобуса. Всем им оказывается необходимая помощь. На место происшествия выехал заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Там автобус протаранил легковушку. Повреждения получили оба транспортных средства, а также находившиеся в них люди.

ЖЗЛ
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