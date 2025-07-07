Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 7 июля 2025Россия

В Подмосковье автобус протаранил легковушку и попал на видео

В подмосковном Наро-Фоминске сняли последствия ДТП с автобусом и легковушкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Подмосковье автобус протаранил легковой автомобиль. Очевидцы сняли последствия аварии на видео, которое публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП произошло в Наро-Фоминске около деревни Алексеевка. На опубликованных кадрах виден автобус, стоящий рядом с легковым автомобилем. У обоих транспортных средств заметны повреждения.

Известно, что во время аварии пострадали люди, при этом точное число получивших травмы не указывается.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами ДТП в Башкирии. Авария произошла на 135-м километре трассы УфаОренбург. На представленном ролике с места происшествия видно два сильно поврежденных автомобиля, один из них перевернут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стрежень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

    Раскрыты перспективы процесса над лидером «Левого фронта» из-за подозрений к судье

    В МИД приехал временный поверенный в делах Швеции

    Россиянка оставила троих детей и отправилась в зону СВО

    Туристка описала коллапс в аэропорту России словами «люди сидели на полу и на асфальте»

    Влияние яиц и вина на здоровье сердца и сосудов оценили

    Украинские солдаты раскрыли преимущество России на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости