В Подмосковье автобус протаранил легковушку и попал на видео

В подмосковном Наро-Фоминске сняли последствия ДТП с автобусом и легковушкой

В Подмосковье автобус протаранил легковой автомобиль. Очевидцы сняли последствия аварии на видео, которое публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП произошло в Наро-Фоминске около деревни Алексеевка. На опубликованных кадрах виден автобус, стоящий рядом с легковым автомобилем. У обоих транспортных средств заметны повреждения.

Известно, что во время аварии пострадали люди, при этом точное число получивших травмы не указывается.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами ДТП в Башкирии. Авария произошла на 135-м километре трассы Уфа — Оренбург. На представленном ролике с места происшествия видно два сильно поврежденных автомобиля, один из них перевернут.