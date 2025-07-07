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07:14, 7 июля 2025Россия

Три человека стали жертвами ДТП в российском регионе

Три человека стали жертвами ДТП в Башкирии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Три человека стали жертвами ДТП в Башкирии. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 135-м километре трассы «УфаОренбург». На представленном ролике с места видно два сильно поврежденных автомобиля, один из них перевернут.

Кроме тех, кому выжить не удалось, пострадали еще два человека. Сведений о полученных ими травмах не приводится.

Ранее под Москвой в ДТП попал грузовик Минобороны. КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, который получил серьезные повреждения. Жертвами ДТП стали два человека — оба находились в салоне легковушки.

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