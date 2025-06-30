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18:42, 30 июня 2025Россия

Военный грузовик с тактическим знаком попал в смертельное лобовое ДТП под Москвой

Военный грузовик попал в ДТП в Подмосковье, двух человек не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Военный грузовик попал в смертельное лобовое ДТП в Московской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, который получил серьезные повреждения. На записи с места аварии видно тактический знак — вписанную в ромб букву Z, — нанесенный на дверь грузовика.

По данным издания, жертвами ДТП стали два человека — оба находились в салоне легковушки. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее 30 июня в Алтайском крае произошло еще одно смертельное ДТП. Его жертвами стали шесть человек, в том числе трое детей. Еще четыре человека пострадали. Все они находились в салонах двух легковых автомобилей, которые столкнулись лоб в лоб.

ЖЗЛ
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