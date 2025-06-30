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11:18, 30 июня 2025Россия

Трое детей и трое взрослых стали жертвами лобового ДТП в российском регионе

Шесть человек стали жертвами ДТП в Алтайском крае, трое из них дети
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Полиция Алтайский край: официальный канал»

Шесть человек стали жертвами ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Столкнулись две легковушки. Авария произошла в Шипуновском районе. Иных сведений о ДТП собеседник агентства не привел. На опубликованной фотографии — предположительно, с места ЧП — видно столкнувшиеся лоб в лоб автомобили.

Помимо этого, пострадали еще четыре человека. Сведений о характере полученных ими травм источник не привел.

Ранее в Волгоградской области произошло еще одно ДТП, жертвами которого стали дети шести и девяти лет. Они ехали без детских кресел. Возбуждено уголовное дело.

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