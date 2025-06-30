Двое детей стали жертвами ДТП с КамАЗом на российской трассе

Под Волгоградом произошло ДТП, жертвами стали дети шести и девяти лет

Два человека стали жертвами ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram.

ДТП произошло на участке трассы «Каспий». Обе жертвы — дети, которым было шесть и девять лет. Они ехали без детских кресел, уточнили в пресс-службе. Вероятно, несовершеннолетние находились в легковушке, которая столкнулась с двумя большегрузами — КамАЗом и Volvo.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело.

Ранее смертельное ДТП произошло в Кабардино-Балкарской Республике. Его жертвами стали три человека. Они также столкнулись с КамАЗом.

