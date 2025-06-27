Три человека стали жертвами массового ДТП в российской регионе

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП, не выжили три человека

Смертельное ДТП произошло в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Авария произошла на дороге в Баксанском районе республики. ДПТ было массовым — столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе «КамАЗ». На фотографии с места ДТП видно сильно поврежденную «Приору» и мужчину, схватившегося за голову.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Нивы». Он допустил выезд на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовиком, который после этого въехал в другие автомобили. Все жертвы находились в салоне «Приоры».

Ранее в Удмуртии сразу четыре человека стали жертвами ДТП. В аварии участвовал всего один автомобиль. Он на высокой скорости врезался в световую опору, после чего вылетел с дороги и опрокинулся. Никто из находившихся в салоне не выжил.