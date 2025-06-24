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08:44, 24 июня 2025Россия

Четыре человека стали жертвами ДТП на российской трассе

В Удмуртии четыре человека стали жертвами ДТП
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четыре человека стали жертвами ДТП в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла рано утром 24 июня. Автомобиль столкнулся со световой опорой, после чего съехал с дороги и опрокинулся.

В салоне машины, помимо водителя, находились еще трое мужчин – никто из них не выжил. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее еще одно ДТП с четырьмя жертвами произошло на участке автотрассы Элиста — Зимовники. К нему привело то, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка, их госпитализировали.

ЖЗЛ
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