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12:37, 12 июля 2025Россия

В Курской области простились с закрывшим собой мать при атаке ВСУ мальчиком

ТАСС: Под Курском простились с закрывшим собой мать при атаке ВСУ мальчиком
Алина Черненко

Фото: Егор Горожанкин / ТАСС

В Курской области простились с пятилетним мальчиком Анатолием, закрывшим собой мать при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что церемония прошла в Крестовоздвиженском храме Курска. Ее посетили представители региональной власти. «Он будет жить в нашей памяти и в наших сердцах. Прости нас, малыш, мы не смогли тебя уберечь», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ребенок не пережил транспортировку в Москву на следующий день после атаки, 9 июля. У Анатолия были ожоги более 30 процентов тела, в его возрасте это оказалось критичным.

Ранее дядя ребенка призвал не делать из похорон ребенка клоунаду. Он выступил против присутствия представителей прессы на прощании.

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