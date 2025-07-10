Похороны закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика призвали не делать клоунадой

Дядя закрывшего собой мать при атаке в Курске мальчика против прессы на прощании

Дядя пятилетнего Анатолия, который закрыл собой мать при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске, получил серьезные ожоги и не выжил, призвал не делать из похорон ребенка клоунаду. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Россиянин выступил против присутствия представителей прессы на прощании с ребенком. Он отметил, что не знает, согласны ли с его мнением родители мальчика. По словам мужчины, его сестра, пострадавшая во время атаки на курский пляж, еще в больнице.

Омбудсмен Курской области Наталья Листопадова отметила, что врачи решили оставить женщину еще на три-четыре дня в реанимации.

Листопадова пояснила, что мальчик воспитывался в обычной семье в Курске. Она заверила, что власти готовы оказать семье любую поддержку. Отец ребенка шокирован трагедией. «Пока он не готов сказать, чем именно ему нужно помочь», — резюмировала омбудсмен.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пятилетний ребенок не пережил транспортировку в Москву.

Вечером 7 июля ВСУ ударили по пляжу в Курске реактивными дронами «Пекло». В результате атаки пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники развлекательной зоны и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут дрон сдетонировал в скоплении людей. Около 10 граждан получили травмы, четверых спасти не удалось.