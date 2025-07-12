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12:32, 12 июля 2025Из жизни

Туристка столкнулась с пумой и сняла их встречу на видео

В США туристка встретилась на тропе с огромной пумой и сняла ее на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В США опытная туристка встретила в лесу Лос-Падрес пуму и осталась цела и невредима. Об этом пишет Edhat.

Кортни Расура рассказала, что наткнулась на дикого зверя ранним утром на тропе Gridley. Она спускалась и слушала подкаст в наушниках, как вдруг дорогу ей перегородила пума. Расура призналась, что не ожидала увидеть ее в этой части леса: обычно они не выходят туда, где часто бывают люди.

Женщина знала, что бежать бесполезно, поэтому решила отпугнуть пуму и стала кричать. «Я очень надеялась, что мой крик заставит ее уйти, — вспомнила Расура. — Она это и сделала, отступив в кусты, но после снова вернулась на тропу». После пума оглядела ее и наконец скрылась в кустарниках. Все это туристка сняла на видео.

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Расура отметила, что ходит в Лос-Падрес уже 15 лет и до этого ни разу не встречала здесь пум. «Это был одновременно удивительный и ужасающий опыт», — подчеркнула она. Женщина назвала себя везунчиком, но в следующие разы решила быть более осторожной и брать с собой специальный гудок.

Согласно Службе национальных парков США, при встрече с хищником не стоит паниковать, убегать или приближаться к нему. Если пума идет к человеку, нужно попробовать напугать ее громким звуком и широкой позой. Если это не помогло, можно попробовать бросить в животное что-то. Если же оно нападет, остается лишь отбиваться.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния пума напала на сотрудника детского лагеря. Она пробралась на территорию учреждения.

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