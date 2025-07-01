Пума пробралась в детский лагерь и напала на человека

В США пума напала на сотрудника детского лагеря

В американском штате Калифорния пума напала на сотрудника детского лагеря. Об этом сообщает SFGate.

Пострадавший получил легкие травмы. Сразу после нападения пума скрылась.

В тот же день владелец территории, на которой расположен лагерь, по горячим следам отыскал животное и подстрелил его. Однако после анализа ДНК стало ясно, что нападение на человека совершила другая пума.

Виновницу спустя несколько дней нашли сотрудники Департамента рыбных и природных ресурсов штата Калифорния. Как пишет CBS News, после проверки ДНК, подтвердившей, что на этот раз ошибки нет, животное усыпили.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. Хотя по своим размерам эти хищники уступают только тиграм, львам и ягуарам, они крайне редко нападают на людей.

В 2024 году сообщалось, что в США пума впервые за 20 лет растерзала человека. Это произошло в штате Калифорния.