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11:48, 1 июля 2025Из жизни

Пума пробралась в детский лагерь и напала на человека

В США пума напала на сотрудника детского лагеря
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В американском штате Калифорния пума напала на сотрудника детского лагеря. Об этом сообщает SFGate.

Пострадавший получил легкие травмы. Сразу после нападения пума скрылась.

В тот же день владелец территории, на которой расположен лагерь, по горячим следам отыскал животное и подстрелил его. Однако после анализа ДНК стало ясно, что нападение на человека совершила другая пума.

Виновницу спустя несколько дней нашли сотрудники Департамента рыбных и природных ресурсов штата Калифорния. Как пишет CBS News, после проверки ДНК, подтвердившей, что на этот раз ошибки нет, животное усыпили.

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Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. Хотя по своим размерам эти хищники уступают только тиграм, львам и ягуарам, они крайне редко нападают на людей.

В 2024 году сообщалось, что в США пума впервые за 20 лет растерзала человека. Это произошло в штате Калифорния.

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