Пума пробралась в детский лагерь и напала на человека

В американском штате Калифорния пума напала на сотрудника детского лагеря. Об этом сообщает SFGate.
Пострадавший получил легкие травмы. Сразу после нападения пума скрылась.
В тот же день владелец территории, на которой расположен лагерь, по горячим следам отыскал животное и подстрелил его. Однако после анализа ДНК стало ясно, что нападение на человека совершила другая пума.
Виновницу спустя несколько дней нашли сотрудники Департамента рыбных и природных ресурсов штата Калифорния. Как пишет CBS News, после проверки ДНК, подтвердившей, что на этот раз ошибки нет, животное усыпили.
Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. Хотя по своим размерам эти хищники уступают только тиграм, львам и ягуарам, они крайне редко нападают на людей.
В 2024 году сообщалось, что в США пума впервые за 20 лет растерзала человека. Это произошло в штате Калифорния.