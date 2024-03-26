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11:40, 26 марта 2024Из жизни

Пума впервые за 20 лет растерзала человека

В США пума впервые за 20 лет растерзала человека

Фото: Unsplash

В США пума напала на братьев, собиравших оленьи рога в лесу у подножья горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters.

Одному из пострадавших было 18 лет, другому — 21 год. Хищник серьезно ранил младшего брата и набросился на старшего. Спасаясь от зверя, братья разделились. Несмотря на травмы, младшему брату удалось позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся.

Вскоре на место происшествия прибыли помощники шерифа. Они нашли пуму, притаившуюся возле бездыханного тела старшего брата, и выстрелами отпугнули ее. Спасти пострадавшего было уже нельзя: зверь успел его растерзать. Подобный случай зафиксирован впервые за 20 лет.

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На место происшествия вызвали егерей, которые выследили и ликвидировали пуму, напавшую на человека. Выжившего брата доставили в больницу. Он перенес несколько операций и, как полагают медики, полностью поправится.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. Хотя по своим размерам эти хищники уступают только тиграм, львам и ягуарам, они крайне редко нападают на людей. Фатальных нападений пум в США не происходило с января 2004 года.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за козу, которую та съела накануне.

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      Олег Парамонов
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