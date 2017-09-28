14-летний американец отомстил пуме за убитую козу

В американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за убитую козу. Об этом сообщает издание Rapid City Journal.

Пума забралась на ферму в окрестностях Кастера и растерзала козу, утку, кота и курицу. Хищник по какой-то причине не стал есть свою добычу. Хозяйка фермы Лила Стрефф (Lila Streff) полагает, что пуму прогнала одна из ее собак.

На следующий день младший сын Стрефф засел с ружьем в домике на игровой площадке во дворе. Он намеревался дождаться возвращения хищника и отомстить ему за гибель козы. Мать сомневалась, что у него что-то выйдет, однако всего через полчаса раздался выстрел. Во дворе лежала мертвая 30-килограммовая пума. Пуля попала ей в сердце.

«Я никогда не видела пум так близко. Было страшновато идти туда, не зная, действительно ли она мертва, — говорит хозяйка фермы. — Я не из тех, кто охотится на пум, но когда они нападают на твой скот, нужно либо стрелять, либо терпеть последствия».

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. С 1890 до 2004 года в Северной Америке произошло 88 нападений пум на человека.

В июле сообщалось, что в американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной.