Пума через окно запрыгнула в кровать к спящей американке

В американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной. Об этом сообщает UPI.

По словам менеджера многоквартирного здания, где произошел инцидент, женщина не сразу поняла, что очутившийся перед ней хищник — это не сон. Она сохраняла спокойствие и открыла дверь, чтобы выпустить животное.

Представители природоохранного ведомства округа изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, откуда прибежала пума. На видео она пересекла улицу перед едущим пикапом, ударилась о дверь боулинга, затем преодолела парковку возле жилого дома и прыгнула в окно.

Инцидент произошел 4 июля, однако запись камер была опубликована лишь после заседания окружной Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам, которое прошло 12 июля. Чиновники обсуждали, что делать с пумами, которых все чаще замечают в густонаселенных местах.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. С 1890 до 2004 года в Северной Америке произошло 88 нападений пум на человека.

В июне сообщалось, что американские ученые проверили реакцию пум на голоса политических комментаторов.