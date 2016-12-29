Канадец ударил напавшую на его собаку пуму по морде

Житель канадской провинции Альберта ударил пуму, которая напала на его собаку, по морде. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет The Daily Mirror.

31-летний Уилльям Гибб (William Gibb) выпустил свою собаку породы хаски на прогулку в лес в городе Уайткорт. Услышав, что питомица начала скулить, мужчина обнаружил ее в тот момент, когда животное оказалось прижато к земле пумой.

Как сообщило местное отделение полиции, ударив хищника и накричав на него, Гиббу удалось прогнать зверя. После этого мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые застрелили пуму по прибытии. По словам сержанта Тома Келиса (Tom Kalis), канадцу повезло, что зверь не напал и на него. Пострадавшей хаски оказали ветеринарную помощь.

Ранее в декабре сообщалось, что в сеть попало видео, на котором австралиец, увидев, как кенгуру душит его собаку, вступился за питомца и ударил сумчатого по голове. Растерявшийся от неожиданности кенгуру убежал.