Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе проверили реакцию диких пум на голоса политических комментаторов. Об этом сообщает UPI.

В местах обитания пум разместили видеокамеры и звуковое оборудование. При появлении зверей срабатывали датчики движения, и в лесу раздавались голоса консервативного радиоведущего Раша Лимбо (Rush Limbaugh), либеральной телеведущей Рэйчел Мэддоу (Rachel Maddow) и королевской квакши.

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Ученые провели 29 экспериментов, в которых участвовали 17 пум, и обнаружили, что записи выступлений Лимбо и Мэддоу обращают хищников в бегство в 83 процентах случаев, причем животных в равной степени пугали и либеральные, и консервативные комментарии. Звуки, издаваемые королевской квакшей, смутили только одну пуму.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. С 1890 до 2004 года в Северной Америке произошло 88 нападений пум на человека.

В декабре сообщалось, что житель канадской провинции Альберта ударил пуму, которая напала на его собаку, по морде.