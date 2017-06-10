«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»

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Изображение: Stoplizardtrump / ebaumsworld.com

В последние годы Соединенные Штаты помешались на теориях заговора. Конспирологи, не имевшие существенного влияния на граждан страны, теперь успешно распространяют свои идеи, подхватываемые не только консервативным телеканалом FOX News и популярными радиостанциями, но и в высших эшелонах власти. «Лента.ру» рассказывает о главном популяризаторе теорий заговора в США — Алексе Джонсе, который ненавидит демократов, борется с рептилоидами и дает советы Дональду Трампу.

Битва за правду

— Мусульмане из стран третьего мира привыкли гадить в реку. И когда они идут в бассейн где-нибудь в Германии, они гадят в него! Вы, глобалисты, думаете, что вы такие продвинутые и цивилизованные. Но я не испражняюсь в бассейн. Мадлен Олбрайт, Хиллари Клинтон, Барак Обама, Эл Гор, Дэвид Рокфеллер — все вы коллективно гадите в бассейн, поскольку думаете, что находитесь не в том бассейне, где все остальные! Вы, мол, заседаете в этом «сияющем граде на холме». Но правда заключается в том, что вы, идиоты, находитесь в том же бассейне, что и мы! Вы пожинаете плоды трудов своих! Поняли?! Я не хочу плавать в вашем дерьме! — надрывается с экрана полный краснолицый господин средних лет.

Его зовут Алекс Джонс. Он популярный радиоведущий и создатель собственной медиаимперии, куда входит сайт infowars.com и одноименный канал на YouTube, собирающий огромное количество просмотров и подписчиков. Его цель — донести до людей «правду», о которой им никогда не расскажут в мейнстримных либеральных СМИ. Алекс Джонс — главный конспиролог США.

Он представляет ту часть американского общества, которая считает, что атаки на башни-близнецы организовал тогдашний президент страны Джордж Буш. Кроме того, Джонс верит, что массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» никогда не было, Барак Обама не только не родился в США, но и носил имя Бэрри Саторо, а Леди Гага исполняет на концертах сатанинские ритуалы. И во многое другое.

Его сайты пестрят заголовками вроде «Мишель Обама — транссексуал», «Глобальное потепление — фейк», «Хиллари Клинтон открыла в подвале пиццерии кружок педофилов». Пожалуй, в мире нет ни одной конспирологической теории, которую бы не поддерживал Джонс. Все теракты не настоящие, все это — заговор властей. Разумеется, по его мнению, США захватили феминистки, геи, негры и прочая либеральная шушера, не дающая нормальным белым мужчинам нормально жить и быть самими собой.

Алекса Джонса зомбировала Хиллари Клинтон. Он кричит: «Хиллари — богиня!»

«Я пионер, я первооткрыватель, живой человек, мужик, мое сердце бьется, я люблю жрать и драться!» — орет Джонс с экрана, корча страшные рожи. Он угрожает актеру Алеку Болдуину, исполняющему роль нынешнего президента США Дональда Трампа в юмористической телепередаче Saturday Night Live. «Выходи драться со мной на ринг! — рвет глотку Джонс. — Я сломаю тебе челюсть и нос, выбью зубы и сверну шею!»

Новый мировой беспорядок

Алекс Джонс родился в Далласе в 1974 году. В интервью журналу Rolling Stone в 2013 году он заявил, что всех искателей фрейдистского объяснения его стиля ведения передач постигнет жестокое разочарование, ведь его родители — дантист и домохозяйка — души в нем не чаяли, и все у него в детстве было хорошо. «Я был настоящим американским пацаном, и у меня была отличная семья», — подчеркнул он.

Все изменилось, когда он вырос. На вечеринках, где по выходным расслаблялись ученики старшей школы, полицейские продавали его друзьям шмаль, экстази и кокаин. Потом эти же полицейские якобы приезжали и проверяли школьную футбольную команду на наркотики. «Вы хотите проверить меня, когда я знаю, что вы сами наркотой барыжите?!» — эти слова Джонс, по его воспоминаниям, бросил в лицо копу. Впрочем, тогда-то он еще не знал, что наркотиками торгует ЦРУ. Но именно после общения с правоохранительными органами родного города Джонс объявил свой крестовый поход за «правду».

Вскоре, глядя на происходящее в стране и в мире, он понял, что все это неспроста. После теракта в Оклахоме в 1995 году у него уже не оставалось никаких сомнений в том, что все было подстроено «клептократией, работающей с психопатической властью». Джонс перешел к публичным обвинениям государственной машины. У него появились почитатели и стали снабжать его новыми конспирологическими теориями — почтовый ящик разоблачителя ломился от писем.

Через несколько месяцев Джонс уже вел свою передачу на местной радиостанции. В 1999 году ее владельцы решили прекратить этот бред и уволили «искателя правды», но тот к тому времени перерос форматы традиционных медиа, превратившись в народного героя. На сайте infowars.com никто не мог диктовать Джонсу свою волю и говорить, что делать. Он продолжил записывать выпуски своей передачи и рассылал их на 10 других радиостанций, которые охотно ее транслировали.

После событий 11 сентября Джонс первым из американских радиоведущих обвинил во всем власти. Одно из его выступлений стало культовым среди конспирологов: «Прошу вас! Позвоните в Конгресс. Скажите им, мы знаем, что замышляет власть. Бен Ладен — пугало, которое им нужно в этой оруэлловской прогнившей системе!»

Годы президентства Джорджа Буша-младшего принесли Джонсу еще большую славу. Он продюсировал фильмы о заговоре правительства, организовывал конференции и даже снялся в картине с Вуди Харельсоном и Робертом Дауни-младшим в роли себя самого — уличного пророка, рассказывающего людям о том, что власти занимаются торговлей наркотиками.

Джонс утверждает, что у него есть документ, описывающий каждый аспект нового мирового порядка — заговора приверженцев евгеники, согласно которому в мире должен остаться только «золотой миллиард», а всех ущербных сгонят в специальные лагеря FEMA, где они будут медленно уничтожены.

Мировое правительство виновато во всем. По мнению Джонса, именно оно устраивает экономические кризисы, следит за гражданами всех стран мира и устраивает террористические атаки, подогревая истерию, которую использует в собственных целях. В конце концов агенты нового мирового порядка отравят пищу и воду фторидом, радиоактивными изотопами и другими пока неизвестными ядами, изготавливающимися в их лабораториях. Сопротивляющихся схватят и бросят в концлагеря. «Разрабатываемая в государственных лабораториях, передаваемая воздушно-капельным путем эбола? Скоро вы узнаете, что это такое! Наслаждайтесь, проклятые яппи!» — кричит он в микрофон.

Консервативное радио

Алекс Джонс — самый яркий представитель феномена, известного как «консервативное радио». Эти радиостанции пережили свой расцвет в конце 80-х годов, после отмены в 1987-м Федеральной комиссией связи «доктрины справедливости» — правила, обязывающего их предоставлять возможность высказываться людям с разными точками зрения.

В 90-е годы консервативные радиостанции полностью захватили коммерческий эфир. Популярность приобрели ведущие Раш Лимбо, Шон Ханнити и Гленн Бек. Все они так или иначе распространяли ненависть к либералам, называли феминисток шлюхами и клеймили меньшинства.

Раш Лимбо призывал называть Национальную баскетбольную лигу (NBA) «Бандитской баскетбольной лигой» — ведь там играют одни негры, которые не умеют ничего, кроме как грабить честных людей. Испанский для него — «язык гетто». «Вот она, Америка Обамы, здесь черные избивают белых детей в школьных автобусах и смеются над ними!» — возмущался он в 2009 году.

Гленн Бек обвинял администрацию первого чернокожего президента США в желании «убить 10 процентов американской популяции» и в коррупции «никсоновских масштабов». В 2010 году он предсказывал новую Великую депрессию, только в сто раз хуже, называл Обаму «расистом, ненавидящим белых», и марксистом, требовал не оказывать медицинскую помощь людям с ожирением, а «дать им сдохнуть». Иисус же, по его мнению, «воздал евреям по заслугам».

Впрочем, никому из них не удается достичь уровня безумия, транслируемого Алексом Джонсом. Более того, Infowars служит для этих медийных личностей источником информации. Сам Джонс этим недоволен, считая, что, например, тот же Гленн Бек слишком сильно разбавляет потоки его бреда в угоду интересам медиакорпораций. «Он говорит, что Джордж Сорос находится на вершине пирамиды силы нового мирового порядка? Да хватит заливать! — возмущается конспиролог. — Я не доверяю Беку. 98 процентов моей аудитории ненавидят его. Мои новые слушатели говорят, мол, я копирую Бека, но я отвечаю: у меня просто другой путь».

Перформанс национального значения

В 2016 году Алекс Джонс торжествовал. Произошло немыслимое — бизнесмен Дональд Трамп, преданный зритель Infowars, стал президентом США. В декабре 2015 года, будучи кандидатом на президентское кресло, он участвовал в передаче Джонса. «У вас потрясающая репутация. Я не подведу вас», — сказал Трамп. Джонс не остался в долгу. По его словам, он посоветовал кандидату в президенты «опасаться оборотней-рептилоидов, которые пытаются внедриться в его окружение».

Став президентом, Трамп неоднократно повторял заявления Infowars в своих публичных речах. Он рассказывал о том, что в день выборов три миллиона нелегальных мигрантов проголосовали за Хиллари Клинтон, и утверждал, что вандализм на еврейских кладбищах — дело рук самих евреев. В выпущенном на днях официальном заявлении Белого дома говорится, что выход США из Парижского соглашения по глобальному потеплению приветствовали толпы граждан, и в качестве источника там указана ссылка на Infowars. Как сообщает издание The Independent, Трамп до сих пор звонит Джонсу, чтобы проконсультироваться с ним относительно той или иной проблемы.

Но если Трамп, скорее всего, вполне серьезно относится ко всем этим бредовым заявлениям, то насчет самого Джонса возникают сомнения. В апреле 2017 года его бывшая жена Келли Джонс хотела забрать у него через суд их детей, считая, что тот ведет себя неадекватно. «Он человек с нестабильной психикой, — говорила она. — Он утверждает, что хочет свернуть шею Алеку Болдуину, и желает, чтобы Дженнифер Лопез изнасиловали».

Однако адвокат Джонса отмел эти обвинения. «Он просто художник, это перформанс», — пояснил юрист. По его словам, Джонс всего лишь «вживается в роль» и в реальной жизни совсем не такой. Тем не менее большая часть огромной аудитории конспиролога верит каждому его слову и использует полученную информацию для подтверждения своей картины мира, в которой мировое правительство уже готово отравить водоемы и согнать несчастных белых мужчин в концлагеря.

Михаил Карпов

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