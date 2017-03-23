Бывший соратник Буша обвинил сайты альтернативно-правых в госизмене

Сайты ультраправой политической ориентации Breitbart и InfoWars обвинили в госизмене из-за связей с Россией. Соответствующее предположение сделал в Twitter Ричард Пэйнтер — бывший юрист экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Он сопроводил свое сообщение ссылкой на статью на ресурсе Mcclathydc, который рассказал, что ФБР расследует связь этих порталов с Москвой. По версии источников издания, российские киберспециалисты координировали сеть ботов, которые по команде распространяли в Twitter ссылки на протрамповские статьи, размещенные на этих сайтах. Часто они не соответствовали действительности.

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21 марта директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его ведомство начало расследовать предполагаемую координацию между сотрудниками кампании Трампа и вероятными российскими агентами. По его словам, Бюро собрало заслуживающие доверия доводы о противоправных действиях или обоснованных подозрениях в том, что американец мог выступать в качестве агента иностранной власти.

Белый дом не стал комментировать эту информацию.

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и опорочить Клинтон, чтобы добиться победы Трампа. Москва и Белый дом эти обвинения последовательно отвергают.