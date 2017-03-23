Бывший соратник Буша обвинил сайты альтернативно-правых в госизмене

Сайты ультраправой политической ориентации Breitbart и InfoWars обвинили в госизмене из-за связей с Россией. Соответствующее предположение сделал в Twitter Ричард Пэйнтер — бывший юрист экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
Он сопроводил свое сообщение ссылкой на статью на ресурсе Mcclathydc, который рассказал, что ФБР расследует связь этих порталов с Москвой. По версии источников издания, российские киберспециалисты координировали сеть ботов, которые по команде распространяли в Twitter ссылки на протрамповские статьи, размещенные на этих сайтах. Часто они не соответствовали действительности.
21 марта директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его ведомство начало расследовать предполагаемую координацию между сотрудниками кампании Трампа и вероятными российскими агентами. По его словам, Бюро собрало заслуживающие доверия доводы о противоправных действиях или обоснованных подозрениях в том, что американец мог выступать в качестве агента иностранной власти.
Белый дом не стал комментировать эту информацию.
В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и опорочить Клинтон, чтобы добиться победы Трампа. Москва и Белый дом эти обвинения последовательно отвергают.