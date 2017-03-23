CNN узнал о якобы согласованных действиях России и команды Трампа против Клинтон

У ФБР есть информация, что сподвижники президента США Дональда Трампа общались с лицами, которые предположительно являются российскими агентами. Они якобы координировали публикацию информации, наносящей ущерб кандидату от демократов на президентских выборах Хиллари Клинтон. Об этом CNN сообщили американские чиновники.

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По их словам, ФБР сейчас анализирует эту информацию, которая включает в себя сведения о людях, поездках, телефонные звонках и личных встречах. Имеющиеся данные вызывают у следователей Бюро подозрения по поводу того, что координация могла быть. При этом чиновник предупредили, что данные не являются окончательными и что расследование продолжается.

Во вторник, 21 марта, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его ведомство начало расследовать предполагаемую координацию между сотрудниками кампании Трампа и якобы российскими агентами.

По его словам, Бюро собрало заслуживающие доверия доводы о противоправных действиях или обоснованных подозрениях в том, что американец мог выступать в качестве агента иностранной власти.

Белый дом не стал комментировать эту информацию, ФБР также отказалось от комментариев.

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и для того, чтобы добиться победы Трампа, опорочить Клинтон. Москва и Белый дом эти обвинения последовательно отвергают.