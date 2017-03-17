Песков отказался слушать «заезженную пластинку» обвинений из США

Кремль не собирается следить за слушаниями о вмешательстве России в президентскую кампанию, которые пройдут в Конгрессе США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 17 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Никаких новых формулировок мы оттуда не слышим и вряд ли услышим — заезженная пластинка с футуристическими песнями», — сказал он, добавив, что в Кремле и без того «очень много забот».

8 марта председатель американского Конгресса Девин Нуньес сообщил, что спецкомитет по разведке проведет первые публичные слушания в связи с расследованием якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы президента США 20 марта.

Отмечалось, что у комитета нет доказательств того, что Россия «помогла избрать Дональда Трампа президентом». По предварительным данным, на его слушания будут приглашены «люди, обладающие информацией», которая пригодится расследованию, в том числе действующие директора ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерс.

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на электоральный процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы Дональда Трампа. Москва последовательно отвергает эти обвинения.