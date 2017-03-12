Белому дому дали два дня на предоставление доказательств прослушки Трампа

Специальный комитет по разведке палаты представителей Конгресса США потребовал от Белого дома предоставить до понедельника, 13 марта, доказательства прослушки президента Дональда Трампа, которую якобы организовал его предшественник Барак Обама. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, Associated Press со ссылкой на свои источники.

Запрос, по данным информагентства, направлен председателем комитета, демократом Девином Нуньесом и его однопартийцем Адамом Шиффом.

5 марта стало известно, что с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа о прослушке обратился директор ФБР Джеймс Коми. В тот же день Девин Нуньес заявил о проведении расследования относительно возможной слежки правительства за участниками президентской кампании. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.

4 марта официальный представитель Обамы Кевин Льюис отверг обвинения в организации слежки в адрес бывшего президента США.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке во время избирательной кампании.

