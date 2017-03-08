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СМИ узнали о ярости Обамы из-за обвинений Трампа в прослушке

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Барак Обама
Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав про обвинения в свой адрес от его преемника Дональда Трампа в организации прослушки телефонных переговоров. Об этом во вторник, 7 марта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям собеседников издания, Обама воспринял слова республиканца как в высшей степени оскорбительные, однако не собирается отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.

5 марта с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа обратился директор ФБР Джеймс Коми.

В тот же день председатель специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес заявил о проведении расследования относительно возможной слежки правительства за участниками президентской кампании. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.

4 марта официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что бывший президент США и представители его администрации не организовывали слежку за Дональдом Трампом. «Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке во время избирательной кампаии. «Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал он в Twitter. Трамп добавил, что прослушка велась с октября 2016-го, однако доказательств не привел.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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