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В Госдуме предложили проверить «Радио Свобода» и «Голос Америки»

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Константин Затулин
Константин Затулин

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил проверить законность работы «Радио Свобода» и «Голоса Америки». С соответствующим заявлением он выступил на заседании нижней палаты парламента в пятницу, 17 марта, передает «Интерфакс».

«Предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике и проверить деятельность таких компаний, как "Радио Свобода" и "Голос Америки", которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству Российской Федерации», — сказал парламентарий.

Он считает это логичным ответным шагом на законопроект американского сенатора Джин Шахин о модернизации регистрации иностранных агентов в США. Она прямо объясняет необходимость документа «угрозой, которая существует со стороны RT, соблазнить американский народ российской пропагандой», отмечает Затулин.

Накануне, комментируя инициативу сенатора, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поблагодарил Шахин за популяризацию телеканала. Он отметил, что ее действия позволят «новым тысячам, и сотням тысяч, и даже миллионам зрителей ознакомиться с той альтернативной информацией, которую дает телеканал RT для мировой аудитории».

О планах демократа от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин представить законопроект, направленный против RT, издание Politico сообщило 14 марта. Сенатор полагает, что канал мог нарушить закон о регистрации иноагентов. Отмечается, что документ стал реакцией на доклад американских спецслужб о влиянии Москвы на президентские выборы в США. Кремль, в свою очередь, отвергает все обвинения о вмешательстве в электоральные процессы страны.

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