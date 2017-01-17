Лавров и Захарова придумали хештег для новостей о журналистах RT

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции пошутил о телеканале RT. Официальный представитель МИД Мария Захарова дала слово журналисту канала, назвав работников RT «виноватыми во всем людьми». «Это хештег уже такой?» — поинтересовался министр. «Да, давно», — ответила спикер ведомства.

6 января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждается, что Россия оказала влияние на президентские выборы в США 2016 года. Деятельности RT и агентства Sputnik посвящена почти половина обнародованного документа. Эти СМИ наряду с российскими хакерами, по версии разведки США, участвовали в кампании против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва все обвинения во вмешательстве в предвыборный процесс в США опровергает. Президент России Владимир Путин отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего, что доказывало бы заинтересованность России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Комментируя открытую версию доклада спецслужб, в WikiLeaks, который также упоминается в отчете, обратили внимание на содержащуюся в нем оговорку о том, что документ основан на анализе телепрограмм и твитов.