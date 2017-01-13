Симоньян похвасталась длинными руками канала RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала случай в США, когда на канале C-SPAN трансляция с заседания Палаты представителей резко прервалась эфиром RT, который транслировался в течение 10 минут.

«Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?» — написала Симоньян в Twitter.

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Об инциденте 13 января сообщила газета New York Times. Как пишет издание, правительственная трансляция прервалась в момент, когда на экране показывали представителя демократов Максин Уотерс, обсуждавшей законопроект по ценным бумагам и биржам. Сначала появилась заставка RT, а затем в эфир пошел сюжет о главе МИД Польши, который хотел встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар.

СМИ связали событие с хакерской атакой, однако в C-SPAN заверили, что взломов во время трансляции не было. Отмечалось, что сотрудники канала часто мониторят RT, поэтому произошедшее могло стать технической ошибкой. Телеканал пообещал провести подробное расследование и выявить причину инцидента.

Сама Уотерс назвала случившееся странностью. Она обратила внимание на то, что случай произошел на фоне недавно опубликованного доклада спецслужб о вмешательстве России в выборы в США. Почти половина документа была посвящена влиянию российских СМИ на предвыборную гонку, больше всего внимания уделялось работе RT и агентства Sputnik. Как отмечали в WikiLeaks, который также фигурировал в отчете, он основан на анализе телевизионных программ, а также сообщений в социальных сетях.